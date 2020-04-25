У ЗСУ виявили ще 6 випадків коронавірусу, 4 госпіталізовано

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Субота, 25 квітня 2020, 12:03

За минулу добу в Збройних Силах виявлено 6 нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих зросла до 37.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Деталі: Із 6 нових хворих четверо перебувають у закладах охорони здоров’я: один у ВМКЦ Центрального регіону м.Вінниця, двоє в Чернівецькому військовому госпіталі, один у Надвірнянській центральній лікарні.

Двоє військовослужбовців, на Львівщині та Івано-Франківщині, лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів військовослужбовців задовільний, один працівник ЗСУ перебуває у стані середньої важкості.

Усього станом на 25 квітня у ЗСУ виявлено 37 хворих на COVID-19. Одужали 18 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 328 осіб.

Що передувало: Станом на ранок 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків коронавірусу, з них 478 за останню добу. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Збройні сили коронавірус


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