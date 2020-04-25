В ВСУ обнаружили еще 6 случаев коронавируса, 4 госпитализированы

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество инфицированных возросло до 37.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Детали: Из 6 новых больных четверо находятся в учреждениях здравоохранения: один в ВМКЦ Центрального региона Винницы, двое в Черновицком военном госпитале, один в Надвирнянской центральной больнице.

Двое военнослужащих, во Львовской и Ивано-Франковской областях, лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов военнослужащих удовлетворительное, один работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести.

Всего по состоянию на 25 апреля в ВСУ выявлено 37 больных COVID-19. Выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) – 328 человек.

Что предшествовало: По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса, из них 478 за последние сутки.

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