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У МОЗ розповіли, хто виробляє українські ПЛР-системи

Субота, 25 квітня 2020, 12:32
У МОЗ розповіли, хто виробляє українські ПЛР-системи

У суботу та неділю в регіони України буде спрямовано наступну партію ПЛР-систем виробництва українського підприємства "Укргентех" для виявлення коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Вже почалося постачання ПЛР-систем від українського виробника – це підприємство "Укргентех".

Першу поставку вони здійснили вчора. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Учора відбулося постачання двох тисяч ПЛР-систем, які відразу поїхали до регіонів – це майже 200 тисяч тестів. Сьогодні ще тисяча (ПЛР-систем – ред.), тобто 100 тисяч тестів, завтра передбачається ще 150 тисяч тестів.

Вони відразу їдуть до регіонів, і відразу починається відповідний процес тестування людей, які цього потребують".

Деталі: Степанов також повідомив, що Міністерством фінансів наприкінці березня було виділено кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України "на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем".

Міністр зазначив, що науковий потенціал Інституту необхідно долучати до виготовлення ПЛР-систем, однак наголосив, що науковці не є виробниками, і важливо налагодити синергію між науковцями та промисловими підприємствами, які безпосередньо займаються виготовленням ПЛР-систем.

Що передувало: 24 квітня секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що першу партію ПЛР-тестів українського виробництва обсягом у 200 тисяч одиниць відправили по областях.

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗкоронавірус
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