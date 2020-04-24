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Першу партію ПЛР-тестів українського виробництва відправили регіонам

П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:58
Першу партію ПЛР-тестів українського виробництва відправили регіонам

Першу партію ПЛР-тестів українського виробництва обсягом у 200 тисяч одиниць відправили по областях.

Джерело: Офіс президента, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тисяч тестів. Вони на вихідних роз’їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування".

Деталі: За словами Тимошенка, наступного тижня очікується ще майже 400 тисяч таких тестів.

Також він розповів, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, МВС, ДПСУ, Збройних сил. Йдеться про понад 360 тисяч респіраторів, понад 100 тисяч костюмів біозахисту, а також 800 тисяч реагентів для проведення ПЛР-тестів.

Тимошенко зазначив, що цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • 25 березня Тимошенко заявляв, що вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов приблизно за 10 днів.
  • А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко казав, що вітчизняні виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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