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В Минздраве рассказали, кто производит украинские ПЦР-системы

Суббота, 25 апреля 2020, 12:32
В Минздраве рассказали, кто производит украинские ПЦР-системы

В субботу и воскресенье в регионы Украины будет направлена следующая партия ПЦР-систем производства украинского предприятия "Укргентех" для выявления коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя – это предприятие "Укргентех".

Первую поставку они совершили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера состоялась поставка двух тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы – это почти 200 000 тестов. Сегодня еще тысяча (ПЦР-систем - ред.), то есть 100 000 тестов, завтра предполагается еще 150 000 тестов.

Они сразу едут в регионы, и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые в этом нуждаются".

Детали: Степанов также сообщил, что Министерством финансов в конце марта были выделены средства Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины "для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем".

Министр отметил, что научный потенциал Института необходимо привлекать к изготовлению ПЦР-систем, однако подчеркнул, что ученые не являются производителями, и важно наладить синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно занимаются изготовлением ПЦР-систем.

Что предшествовало: 24 апреля секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что первую партию ПЦР-тестов украинского производства объемом в 200 тысяч единиц отправили по областях.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минздравкоронавирус
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