На Херсонщині закривають на карантин три населені пункти

На Херсонщині місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району закриваються на карантин через збільшення випадків коронавірусу.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: Рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин було прийнято на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "Починаючи з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки та села Малі Копані й Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд.

У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях – 2, у Лівих Солонцях – 2".

Деталі: Поліція зазначає, що правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.

Що передувало: Станом на ранок 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків коронавірусу, з них 478 за останню добу.

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