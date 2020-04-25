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На Херсонщине закрывают на карантин три населенных пункта

Суббота, 25 апреля 2020, 12:52
На Херсонщине закрывают на карантин три населенных пункта

В Херсонской области город Алешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района закрываются на карантин из-за увеличения случаев коронавируса.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Дословно: "Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Алешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

В городе Алешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях – 2, в Левых Солонцах – 2".

 
 
 

Детали: Полиция отмечает, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.

Что предшествовало: По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса, из них 478 за последние сутки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: Херсонская областькарантинкоронавирус
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