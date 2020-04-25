Повітря у Києві майже в нормі, погода сприятиме очищенню – Укргідрометцентр

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Субота, 25 квітня 2020, 14:11

Хімічне забруднення повітря в Києві перебуває в цілому в межах, допустимих для поточного періоду весни.

Джерело: заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко на онлайн-брифінгу в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перевищення гранично допустимих концентрацій відзначається по діоксиду азоту, незначне перевищення відзначається по діоксиду сірки та формальдегіду. Це стосується місць скупчення автотранспорту, зокрема, через ремонт доріг".

"В цілому, характер погоди 25 і 26 квітня буде сприяти розсіюванню шкідливих домішок в приземному шарі повітря".

Деталі: За словами Прокопенка, до кінця дня 25 квітня у Київській і Житомирській областях очікується хмарність із проясненнями, місцями короткочасні дощі, можлива гроза. Вночі 26 квітня також очікується короткочасний дощ. Вдень без опадів, як і 27 і 28 квітня.

Зараз, за ​​його словами, переміщення продуктів залишків горіння відбувається у східному напрямку: від Зони ЧАЕС у західні області Чернігівської області, а з північних районів Житомирської області – в напрямку північних районів Київської області зі швидкістю до 15-20 км/год.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда
Теми: Київ погода пожежа


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