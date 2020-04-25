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Воздух в Киеве почти в норме, погода будет способствовать очищению

Суббота, 25 апреля 2020, 14:11
Воздух в Киеве почти в норме, погода будет способствовать очищению

Химическое загрязнение воздуха в Киеве находится в целом в пределах, допустимых для текущего периода весны.

Источник: заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко на онлайн-брифинге в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение отмечается по диоксиду серы и формальдегида. Это касается мест скопления автотранспорта, в частности, из-за ремонта дорог".

"В целом, характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха".

Детали: По словам Прокопенко, до конца дня 25 апреля в Киевской и Житомирской областях ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью 26 апреля также ожидается кратковременный дождь. Днем без осадков, как и 27 и 28 апреля.

Сейчас, по его словам, перемещение продуктов остатков горения происходит в восточном направлении: от Зоны ЧАЭС в западные области Черниговской области, а с северных районов Житомирской области – в направлении северных районов Киевской области со скоростью до 15-20 км/ч.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

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Украинская правда
Темы: Киевпогодапожар
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