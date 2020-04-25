В запорожском общежитии произошла вспышка коронавируса
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Суббота, 25 апреля 2020, 16:24
Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за обнаружения очага заражения людей коронавирусом.
Источник: сообщение прессслужбы Запорожского городского совета
Детали: В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.
Дословно: "Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса".
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Напомним: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.
Украинская правда
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