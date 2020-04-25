Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В запорожском общежитии произошла вспышка коронавируса

Суббота, 25 апреля 2020, 16:24
В запорожском общежитии произошла вспышка коронавируса

Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за обнаружения очага заражения людей коронавирусом.

Источник: сообщение прессслужбы Запорожского городского совета

Детали: В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.

Дословно: "Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса".

При этом мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook, комментируя эту ситуацию, написал о уже 13 больных, у которых обнаружили Covid-19.

По его словам, первым заболела женщина, которую с симптомами госпитализировали в областную инфекционную больницу.

После этого сразу же сделали ПЦР-тесты всем, кто живет с ней на одном этаже общежития. Среди 36 человек обнаружили 12 больных, у которых не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.

Украинская правда
Темы: Запорожьеэпидемиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Запорожье
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Россияне обстреляли Орехов – погиб мужчина
Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 20, из них 8 детей
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: