В запорожском общежитии произошла вспышка коронавируса
Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за обнаружения очага заражения людей коронавирусом.
Источник: сообщение прессслужбы Запорожского городского совета
Детали: В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусной инфекцией.
Дословно: "Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса".
При этом мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook, комментируя эту ситуацию, написал о уже 13 больных, у которых обнаружили Covid-19.
По его словам, первым заболела женщина, которую с симптомами госпитализировали в областную инфекционную больницу.
После этого сразу же сделали ПЦР-тесты всем, кто живет с ней на одном этаже общежития. Среди 36 человек обнаружили 12 больных, у которых не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.
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Напомним: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.