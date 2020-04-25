На Донбасі бойовики здійснили 10 обстрілів, втрат немає

У зоні операції Об’єднаних сил 25 квітня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС у Facebook

Деталі: Станом на 18:00 25 квітня окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Підрозділи ЗСУ вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зранку російські збройні формування тричі обстріляли українських захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного та Старогнатівки противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Опитним українські бійці зафіксували ворожий вогонь з гранатометів різних систем.

Дослівно: "Українські військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем наші оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає".