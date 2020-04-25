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На Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, потерь нет

Суббота, 25 апреля 2020, 19:33
На Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, потерь нет

В зоне операции Объединенных сил 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС в Facebook

Детали: По состоянию на 18:00 25 апреля оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения ВСУ принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкиного и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Опытным украинские бойцы зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем.

Дословно: "Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации их 120 мм минометов обстреляли наши позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово.

Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассОРДЛОВооруженные силыООС
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