Керівник Чорнобильського заповідника розповів, якої шкоди нанесли пожежі

Через тривалі пожежі у Зоні відчуження вже вигоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а це 5% його території.

Джерело: заява директора Чорнобильського заповідника Олександра Галущенка, яку наводить "Укрінформ"

Пряма мова: "За попередніми оцінками, постраждало близько 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що становить близько 5% заповідника. З них ліси - близько 35%, перелоги - 55%, водно-болотні угіддя - 10%. Відповідно до попереднього зонування, це переважно зони антропогенного навантаження та буферні зони.

Великі ссавці і копитні втекли. На локальному рівні кормова база втрачена, але вони повернуться туди через деякий час. Найбільші втрати - малі ссавці, малі птахи, рептилії, амфібії".

Деталі: За словами Галущенка, внаслідок інтенсивного горіння були втрачені або сильно пошкоджені певні рослинні групи. Щодо фауни, то негативний вплив буде неістотним, оскільки на час проходження пожеж у більшості ссавців та птахів були ще відсутні кладки яєць, а молодняк не народився.

Найбільш вразлива група - птахи, які гніздяться на землях: тетерикові, кулики, водоплавні - у цей час ще не приступили до масового гніздування. Можливі поодинокі випадки загибелі кладок, але є імовірність, що процес буде відновлено.

Загалом, наголосив він, тварини повернуться у місця згарищ через 2-3 місяці після пожеж.

Передісторія: У Чорнобильській зоні та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами. У зоні ЧАЕС, зокрема, основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.