Руководитель Чернобыльского заповедника рассказал, какой вред нанесли пожары

Из-за продолжительных пожаров в зоне отчуждения уже сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.

Источник: заявление директора Чернобыльского заповедника Александра Галущенко, которое приводит "Укринформ"

Прямая речь: "По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны.

Крупные млекопитающие и копытные скрылись. На локальном уровне кормовая база утрачена, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери - малые млекопитающие, малые птицы, рептилии, амфибии".

Детали: По словам Галущенко, вследствие интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. По фауне негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился.

Наиболее уязвимая группа - птицы, которые гнездятся на землях: тетерева, кулики, водоплавающие - в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Возможны единичные случаи гибели кладок, но есть вероятность, что процесс будет возобновлен.

В общем, подчеркнул он, животные вернутся в места пожарищ через 2-3 месяца спустя.

Предыстория: В Чернобыльской зоне и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами. В зоне ЧАЭС, в частности, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.