Загальна кількість смертей від коронавірусу перевищила 200 тисяч

Станом на 20:30 25 квітня у світі з початку пандемії зафіксували понад 2 млн 888 тисяч інфікованих Covid-19, із них 201 083 пацієнтів померли, а 823 623 одужали.

Джерело: дані ресурсу Worldometers, який оперативно інформує про зареєстровані по всьому світу випадки захворювання на коронавірус

Деталі: За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. У Сполучених Штатах коронавірус підтвердили у 944 805 людей, з них 53 194 хворих померли та 110 715 — одужали.

Наступними у рейтингу за кількістю інфікованих знаходиться Іспанія — 223 759 хворих, Італія — 195 351, Франція — 159 828 та Німеччина — 155 418 випадків.

У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 148 377 людей, у Туреччині — у 107 773, в Ірані — 89 328.

У Китаї, що став джерелом пандемії, загалом зафіксували 82 816 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 346 — одужали.

У Росії нараховується вже 74,588 підтверджених випадки інфікування Covid-19. З них 681 людина померла, а 6 250 — одужали.

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Нагадаємо: У Росії 24 квітня померло рекордне число пацієнтів з коронавірусом.