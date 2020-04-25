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Общее количество смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

Суббота, 25 апреля 2020, 21:15
Общее количество смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

По состоянию на 20:30 25 апреля в мире с начала пандемии зафиксировали более 2 млн 888 тысяч инфицированных Covid-19, из них 201 083 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели.

Источник: данные ресурса Worldometers, который оперативно информирует о зарегистрированных по всему миру случаях заболевания коронавирусом

Детали: По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по прежнему лидируют США. В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у 944 805 человек, из них 53 194 больных умерли и 110 715 - выздоровели.

Следующими в рейтинге по количеству инфицированных идут Испания - 223 759 больных, Италия - 195 351, Франция - 159 828 и Германия - 155 418 случаев.

В Великобритании COVID-19 уже подтвердили у 148 377 человек, в Турции - у 107 773, в Иране - 89 328.

В Китае, который стал источником пандемии, в общем зафиксировали 82 816 пациентов с коронавирусом. Из них 4 632 человека умерли и 77 346 - выздоровели.

В России насчитывается уже 74 588 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19. Из них 681 человек умер, а 6 250 - выздоровели.

 

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: В России 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.

Украинская правда
Темы: эпидемиякоронавирусРосcияСШАИспания
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