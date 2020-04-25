Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія встановила антирекорд по смертності від Covid-19

Субота, 25 квітня 2020, 17:33
Росія встановила антирекорд по смертності від Covid-19

У Росії за минулу добу, 24 квітня померло рекордне число пацієнтів з коронавірусом.

Джерело: РБК

З початку пандемії загальне число смертей в РФ зросло до 681, за останню добу інфекція забрала життя 66 пацієнтів.

Більше половини всіх смертей (366) зафіксовано у російській столиці. За останню добу в Москві помер 41 пацієнт від 34 до 92 років.

У попередній раз рекордний приріст за кількістю померлих від коронавірусу людей був зафіксований днем ​​раніше - 23 квітня померли 60 заражених.

Нагадаємо:

За останню добу в Росії підтверджені 5 966 ​​випадків COVID-19, з них 2612 - в Москві.

За добу від COVID-19 в Україні видужала рекордна кількість людей.

Теми: РосіякоронавірусепідеміяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: