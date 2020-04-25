Росія встановила антирекорд по смертності від Covid-19

У Росії за минулу добу, 24 квітня померло рекордне число пацієнтів з коронавірусом.

Джерело: РБК

З початку пандемії загальне число смертей в РФ зросло до 681, за останню добу інфекція забрала життя 66 пацієнтів.

Більше половини всіх смертей (366) зафіксовано у російській столиці. За останню добу в Москві помер 41 пацієнт від 34 до 92 років.

У попередній раз рекордний приріст за кількістю померлих від коронавірусу людей був зафіксований днем ​​раніше - 23 квітня померли 60 заражених.

Нагадаємо:

За останню добу в Росії підтверджені 5 966 ​​випадків COVID-19, з них 2612 - в Москві.

За добу від COVID-19 в Україні видужала рекордна кількість людей.