Бойовики поранили українського військового

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Субота, 25 квітня 2020, 22:19

Під час ворожого обстрілу на Донбасі отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: У суботу, 25 квітня російські окупанти відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське із автоматичних станкових гранатометів.

Пораненого воїна доставили до військово-медичного закладу, де йому надали допомогу.

Дослівно: "Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".

Нагадаємо: Станом на 18:00 25 квітня штаб ООС повідомляв, що протягом дня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, але втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: війна Донбас Збройні сили


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