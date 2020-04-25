Боевики ранили украинского военного

Во время вражеского обстрела на Донбассе получил ранение военнослужащий Объединенных сил.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В субботу, 25 апреля российские оккупанты открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов.

Раненого воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

Дословно: "Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются".

Напомним: По состоянию на 18:00 25 апреля штаб ООС сообщал, что в течение дня боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, но потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.