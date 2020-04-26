У штаті Іллінойс на коронавірус захворіли понад 2,5 тисяч медиків

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Неділя, 26 квітня 2020, 00:27

Щонайменше 2600 медичних працівників захворіли на коронавірус у американському штаті Іллінойс.

Джерело: CNN із посиланням державного директора з охорони здоров’я, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У суботу у всьому штаті зареєстрували 2119 нових випадків зараження. Загалом в Іллінойсі підтвердили 41 777 випадків зараження. За цей же день померли 80 людей, усього в штаті – 1874. 

За останні 24 години у штаті провели майже 12 тисяч тестувань на COVID-19. 

Загалом у США виявили 929 тисяч випадків інфікування, із яких 53 тисячі осіб померли. Одужали від нового захворювання майже 100 тисяч людей. 

Із початку спалаху коронавірусу Сполучені Штати провели майже 5 мільйонів тестувань на COVID-19. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає владу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які перенесли коронавірусну інфекцію.

Українська правда
Теми: США коронавірус


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