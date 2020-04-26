Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штаті Іллінойс на коронавірус захворіли понад 2,5 тисяч медиків

Неділя, 26 квітня 2020, 00:27
У штаті Іллінойс на коронавірус захворіли понад 2,5 тисяч медиків

Щонайменше 2600 медичних працівників захворіли на коронавірус у американському штаті Іллінойс.

Джерело: CNN із посиланням державного директора з охорони здоров’я, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У суботу у всьому штаті зареєстрували 2119 нових випадків зараження. Загалом в Іллінойсі підтвердили 41 777 випадків зараження. За цей же день померли 80 людей, усього в штаті – 1874. 

За останні 24 години у штаті провели майже 12 тисяч тестувань на COVID-19. 

Загалом у США виявили 929 тисяч випадків інфікування, із яких 53 тисячі осіб померли. Одужали від нового захворювання майже 100 тисяч людей. 

Із початку спалаху коронавірусу Сполучені Штати провели майже 5 мільйонів тестувань на COVID-19. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає владу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які перенесли коронавірусну інфекцію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: