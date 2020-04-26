В штате Иллинойс коронавирусом заболели более 2500 медиков

По меньшей мере 2600 медицинских работников заболели коронавирусом в американском штате Иллинойс.

Источник: CNN со ссылкой государственного директора по охране здоровья; данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В субботу во всем штате зарегистрировали 2119 новых случаев заражения. Всего в Иллинойсе подтвердили 41 777 случаев заражения. За этот же день умерли 80 человек, всего в штате – 1874 жертв.

За последние 24 часа в штате провели почти 12 тысяч тестирований на COVID-19.

Всего в США обнаружили 929 тысяч случаев инфицирования, из которых 53 тысячи человек умерли. Выздоровели от нового заболевания почти 100 тысяч человек.

С начала вспышки коронавируса Соединенные Штаты провели почти 5 миллионов тестирований на COVID-19.

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Напомним: