У Житомирській області від COVID-19 одужали перші 10 осіб

105 переглядів
Неділя, 26 квітня 2020, 00:58

25 квітня на Житомирщині підтвердили 11 нових випадків коронавірусної інфекції. Водночас вилікувались перші 10 осіб. 

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 21:30, за результатами лабораторного дослідження 122 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 11 осіб. Загальна чисельність інфікувань становить 348 осіб". 

Деталі: Найбільше хворих спостерігається в обласному центрі. Також 68 інфікованих виявили у Коростені та 61 у Бердичеві. 

5 нових випадків підтвердили у Житомирі, 1 – у Коростені. Ще 5 інфікованих зафіксували у селах області. 

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нова пожежа на Житомирщині охопила 200 га 25 квітня 2020, 08:47
На Житомирщині виявили ще 28 випадків коронавірусу 25 квітня 2020, 03:51
І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині 23 квітня 2020, 20:27
Усі новини
Головні новини
"ЄС" каже, що Порошенку, Турчинову й Воронченку готують підозри, ДБР заперечує
Коронавірус: ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів" одужавшим
25 квітня. No time to die: рекордний ріст заражень, Трампа просять менше базікати, британці закуповуються алкоголем
Мера Покрова на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні бюджетних грошей
Усі новини
читай!

8 книжок, щоб зрозуміти світ медіа. Рекомендують журналісти

здоров'я

Чи можна змінити свій метаболізм