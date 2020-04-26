У Житомирській області від COVID-19 одужали перші 10 осіб

25 квітня на Житомирщині підтвердили 11 нових випадків коронавірусної інфекції. Водночас вилікувались перші 10 осіб.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 21:30, за результатами лабораторного дослідження 122 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 11 осіб. Загальна чисельність інфікувань становить 348 осіб".

Деталі: Найбільше хворих спостерігається в обласному центрі. Також 68 інфікованих виявили у Коростені та 61 у Бердичеві.

5 нових випадків підтвердили у Житомирі, 1 – у Коростені. Ще 5 інфікованих зафіксували у селах області.

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.