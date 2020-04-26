В Житомирской области от COVID-19 выздоровели первые 10 человек

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 00:58

25 апреля на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время вылечились первые 10 человек.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 21:30, по результатам лабораторного исследования 122 проб, количество больных COVID-19 выросло всего на 11 человек. Общая численность заражений составляет 348 человек".

Детали: Больше всего больных наблюдается в областном центре. Также 68 инфицированных обнаружили в Коростене и 61 в Бердичеве.

5 новых случаев подтвердили в Житомире, 1 Коростене. Еще 5 инфицированных зафиксировали в селах области.

Что предшествовало: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19 с начала эпидемии – 8125 случаев. За время эпидемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек. В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков.

Украинская правда
Темы: Житомирская область коронавирус


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