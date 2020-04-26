Джонсон повертається на роботу після того, як перехворів на COVID-19
Неділя, 26 квітня 2020, 02:24
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок повертається на роботу після того, як вилікувався від коронавірусу.
Джерело: Reuters
Деталі: Це підтвердила його речниця. Як зазначає агентство, Джонсон повернеться до керування урядом в умовах погіршення економічної ситуації та збільшення кількість смертей від коронавірусу.
Станом на 25 квітня у Великій Британії зареєстрували понад 20 тисяч жертв нового захворювання.
Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу.
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Нагадаємо:
- Британського прем’єра госпіталізували на початку квітня через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.
- Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.
Українська правда