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Джонсон повертається на роботу після того, як перехворів на COVID-19

Неділя, 26 квітня 2020, 02:24
Джонсон повертається на роботу після того, як перехворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок повертається на роботу після того, як вилікувався від коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Це підтвердила його речниця. Як зазначає агентство, Джонсон повернеться до керування урядом в умовах погіршення економічної ситуації та збільшення кількість смертей від коронавірусу. 

Станом на 25 квітня у Великій Британії зареєстрували понад 20 тисяч жертв нового захворювання. 

Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу. 

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Нагадаємо:

  • Британського прем’єра госпіталізували на початку квітня через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.
  • Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірус
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