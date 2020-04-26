Джонсон повертається на роботу після того, як перехворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок повертається на роботу після того, як вилікувався від коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Це підтвердила його речниця. Як зазначає агентство, Джонсон повернеться до керування урядом в умовах погіршення економічної ситуації та збільшення кількість смертей від коронавірусу.

Станом на 25 квітня у Великій Британії зареєстрували понад 20 тисяч жертв нового захворювання.

Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу.

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