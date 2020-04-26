Джонсон возвращается на работу после того, как переболел COVID-19

92 просмотра
Воскресенье, 26 апреля 2020, 02:24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Это подтвердила его пресс-секретарь. Как отмечает агентство, Джонсон вернется в правительство в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количества смертей от коронавируса.

По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

Читайте также: Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии

Напомним:

  • Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.
  • Ранее Джонсон заявил, что благодарит за свою жизнь сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Украинская правда
Темы: Великобритания коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер Британии планирует в понедельник вернуться на работу 24 апреля 2020, 09:42
Великобритания возмущена обстрелами боевиков на Пасху 21 апреля 2020, 23:28
В Британии испытают на людях вакцину против COVID-19 21 апреля 2020, 21:31
Все новости
Главные новости
"ЕС" говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает
Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи "иммунных паспортов" выздоровевшим
25 апреля. No time to die: рекордный рост заражений, Трампа просят меньше болтать, британцы закупаются алкоголем
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег
Все новости
исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

соцсети

Что предлагают Tinder, Bumble и другие сайты знакомств во время карантина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів