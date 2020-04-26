Джонсон возвращается на работу после того, как переболел COVID-19
Воскресенье, 26 апреля 2020, 02:24
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Это подтвердила его пресс-секретарь. Как отмечает агентство, Джонсон вернется в правительство в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количества смертей от коронавируса.
По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.
Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.
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Напомним:
- Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.
- Ранее Джонсон заявил, что благодарит за свою жизнь сотрудников Национальной службы здравоохранения.
Украинская правда