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Джонсон возвращается на работу после того, как переболел COVID-19

Воскресенье, 26 апреля 2020, 02:24
Джонсон возвращается на работу после того, как переболел COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Это подтвердила его пресс-секретарь. Как отмечает агентство, Джонсон вернется в правительство в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количества смертей от коронавируса.

По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Напомним:

  • Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.
  • Ранее Джонсон заявил, что благодарит за свою жизнь сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус
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