У Маріуполі зафіксували спалах коронавірусу

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Неділя, 26 квітня 2020, 03:11

У Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нових випадки захворювання на коронавірус серед осіб, які контактували із раніше виявленними хворими. 

Джерело: повідомлення Маріупольської міськради

Дослівно: "20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки отримали, протестувавши хворих на пневмонію".

Деталі: Усього у місті зареєстрували 37 випадків інфікування. Шість осіб вилікувались від захворювання. 

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків. За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.

Українська правда
Теми: Донецька область Маріуполь коронавірус


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