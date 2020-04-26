В Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 03:11

В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди лиц, которые контактировали с ранее обнаруженными больными. 

Источник: сообщение Мариупольского горсовета

Дословно: "20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией ".

Детали: Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек вылечились от заболевания.

Что предшествовало: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19 с начала эпидемии – 8125 случаев. За время эпидемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек. В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков.

Украинская правда
Темы: Донецкая область Мариуполь коронавирус


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