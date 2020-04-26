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Коронавірус: США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих за добу

Неділя, 26 квітня 2020, 05:18
Коронавірус: США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих за добу

25 квітня найбільше випадків коронавірусу підтвердили у США, Бразилії та Росії: 35,4 тисяч, 6,2 тисяч, 5,9 тисяч відповідно. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: За останні 24 години у Великій Британії виявили 4,9 тисяч випадків зараження, в Іспанії – майже 4 тисячі, Перу – 3,6 тисяч, Туреччині – 2,8 тисяч, Італії – 2,3 тисячі, в Індії – 1,8 тисяч та 1,6 тисяч у Франції.

За останню добу у світі від коронавірусу померли 6069 осіб. Третина летальних випадків за цей час приходиться на США – 2065. 

Окрім того, 813 осіб померли у Великій Британії, 415 – в Італії, 378 – в Іспанії, 375 – у Бразилії, 369 – у Франції, 238 – у Бельгії, 163 – у Канаді та 152 людини у Мексиці та 66 у Росії.

Загалом у світі підтвердили 2 мільйона 893 тисячі випадків інфікувань. Активними залишаються 1 мільйон 880 тисяч. Жертвами захворювання стали 202 тисячі людей.

У США зареєстрували 936 тисяч випадків заражень, в Іспанії – 223 тисячі, в Італії – 195 тисяч, Франції – 161 тисяча, у Великій Британії – майже 150 тисяч, у Туреччині – 107 тисяч, в Ірані – майже 90 тисяч та 74,5 тисяч в Росії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає владу від видачі так званих паспортів імунітету громадянам, які перенесли коронавірусну інфекцію.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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