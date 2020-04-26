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Коронавирус: США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных за сутки

Воскресенье, 26 апреля 2020, 05:18
Коронавирус: США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных за сутки

25 апреля больше всего случаев коронавируса подтвердили в США, Бразилии и России: 35,4 тысяч, 6,2 тысячи, 5,9 тысяч соответственно.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: За последние 24 часа в Великобритании обнаружили 4,9 тысяч случаев заражения, в Испании – почти 4 тысячи, Перу – 3,6 тысяч, Турции – 2,8 тысяч, Италии – 2,3 тысячи, в Индии – 1,8 тысяч и 1,6 тысяч во Франции.

За последние сутки в мире от коронавируса умерли 6069 человек. Треть летальных случаев за это время приходится на США – 2065.

Кроме того, 813 человек умерли в Великобритании, 415 – в Италии, 378 – в Испании, 375 – в Бразилии, 369 – во Франции, 238 – в Бельгии, 163 – в Канаде, 152 человека в Мексике и 66 в России.

Всего в мире подтвердили 2 миллиона 893 тысяч случаев инфицирования. Активными остаются 1 миллион 880 тысяч. Жертвами заболевания стали 202 тысячи человек.

В США зарегистрировали 936 тысяч случаев заражения, в Испании – 223 тысячи, в Италии – 195 тысяч, Франции – 161 тысяча, в Великобритании – почти 150 тысяч,  в Турции – 107 тысяч, в Иране – почти 90 тысяч и 74, 5 тысяч в России.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения предостерегает власть от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, перенесших коронавирусной инфекцией.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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