За день на Буковині підтвердили 32 випадки COVID-19

У Чернівецькій області 25 квітня виявили 32 хворих на коронавірус. Загалом на Буковині зареєстрували 1340 випадків зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 25 квітня, на Буковині офіційно підтверджено ще 32 випадки зараження коронавірусом.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1340 осіб".

Деталі: Цього ж дня 8 людей одужали. Це підтвердило двічі проведене тестування на наявність COVID-19.

"Також за останню добу було госпіталізовано 60 буковинців", – повідомив Осадчук.

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків. За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.