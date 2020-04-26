За день на Буковині підтвердили 32 випадки COVID-19

405 переглядів
Неділя, 26 квітня 2020, 06:12

У Чернівецькій області 25 квітня виявили 32 хворих на коронавірус. Загалом на Буковині зареєстрували 1340 випадків зараження. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook 

Пряма мова: "Сьогодні, 25 квітня, на Буковині офіційно підтверджено ще 32 випадки зараження коронавірусом.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1340 осіб".

Деталі: Цього ж дня 8 людей одужали. Це підтвердило двічі проведене тестування на наявність COVID-19.

"Також за останню добу було госпіталізовано 60 буковинців", – повідомив Осадчук. 

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків. За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19 24 квітня 2020, 23:19
На Буковині виявили 87 нових заражень коронавірусом 22 квітня 2020, 23:42
Майже 170 медиків заразилися COVID-19 на Буковині: двоє померли 22 квітня 2020, 19:21
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих за добу
У Маріуполі зафіксували спалах коронавірусу
"ЄС" каже, що Порошенку, Турчинову й Воронченку готують підозри, ДБР заперечує
Коронавірус: ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів" одужавшим
Усі новини
афіша

Стартує Docudays UA: програма та що варто подивитися

Фото

50 світлин чистого простору: Київ на карантині