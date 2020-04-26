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За день на Буковині підтвердили 32 випадки COVID-19

Неділя, 26 квітня 2020, 06:12
За день на Буковині підтвердили 32 випадки COVID-19

У Чернівецькій області 25 квітня виявили 32 хворих на коронавірус. Загалом на Буковині зареєстрували 1340 випадків зараження. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook 

Пряма мова: "Сьогодні, 25 квітня, на Буковині офіційно підтверджено ще 32 випадки зараження коронавірусом.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1340 осіб".

Деталі: Цього ж дня 8 людей одужали. Це підтвердило двічі проведене тестування на наявність COVID-19.

"Також за останню добу було госпіталізовано 60 буковинців", – повідомив Осадчук. 

Що передувало: За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків. За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина. Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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