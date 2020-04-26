За день на Буковине подтвердили 32 случая COVID-19

В Черновицкой области 25 апреля обнаружили 32 больных коронавирусом. В целом на Буковине зарегистрировали 1340 случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждено еще 32 случая заражения коронавирусом.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1340 человек".

Детали: В этот же день 8 человек выздоровели. Это подтвердило дважды проведенное тестирование на наличие COVID-19.

"Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев", – сообщил Осадчук.

Что предшествовало: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19 с начала эпидемии – 8125 случаев. За время эпидемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек. В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков.