Із Туреччини до України на поромі повертаються 90 наших громадян

До України із Туреччини на поромі вирушили 90 українських громадян, які не встигли повернутись до закриття кордонів.

Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook

Деталі: Дипломати повідомили, що на пором їм вдалось доставити 50 українців зі Стамбула, Ізміра та Бурси.

Станом на ранок 26 квітня у Туреччині діагностували 107 тисяч випадків зараження коронавірусом.

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