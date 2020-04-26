Із Туреччини до України на поромі повертаються 90 наших громадян

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Неділя, 26 квітня 2020, 07:09

До України із Туреччини на поромі вирушили 90 українських громадян, які не встигли повернутись до закриття кордонів. 

Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook

Деталі: Дипломати повідомили, що на пором їм вдалось доставити 50 українців зі Стамбула, Ізміра та Бурси. 

Станом на ранок 26 квітня у Туреччині діагностували 107 тисяч випадків зараження коронавірусом.

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Українська правда
Теми: Туреччина МЗС


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