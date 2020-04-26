Из Турции в Украину на пароме возвращаются почти 90 наших граждан

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 07:09

В Украину из Турции на пароме отправились 90 украинских граждан, которые не успели вернуться до закрытия границ.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook

Детали: Дипломаты сообщили, что на паром им удалось доставить 50 украинцев из Стамбула, Измира и Бурсы.

По состоянию на утро 26 апреля во Турции диагностировали 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Турция МИД


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