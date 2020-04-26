Из Турции в Украину на пароме возвращаются 90 наших граждан
Воскресенье, 26 апреля 2020, 07:09
В Украину из Турции на пароме отправились 90 украинских граждан, которые не успели вернуться до закрытия границ.
Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook
Детали: Дипломаты сообщили, что на паром им удалось доставить 50 украинцев из Стамбула, Измира и Бурсы.
По состоянию на утро 26 апреля во Турции диагностировали 107 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Напомним:
- Украина будет восстанавливать пассажирское движение на своих границах в координации с государствами-соседями.
- За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.
Украинская правда