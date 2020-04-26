За добу коронавірус виявили у більш ніж сотні українських медиків

Із 492 осіб, у яких виявлено коронавірус за минулу добу, 101 медичний працівник.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю

Дослівно: "За минулу добу захворіли 492 особи, з них 41 дитина та 101 медичний працівник".

Деталі: Степанов зазначив, що всього з початку епідемії в Україні коронавірус виявлено у 8617 осіб, з яких 586 дітей та 1676 медичних працівники.

За словами міністра, найбільша кількість медпрацівників, у яких виявлено коронавірус, зареєстрована у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.

За попередню добу проведено 5596 досліджень методом ПЛР.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована в Дніпропетровській області – 52, Закарпатській області (43), та Тернопільській області (42 випадки).

Що передувало: Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

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