За сутки коронавирус обнаружили у более чем сотни украинских медиков

Из 492 человек, у которых обнаружен коронавирус за минувшие сутки, 101 медицинский работник.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье

Дословно: "За прошедшие сутки заболели 492 человека, из них 41 ребенок и 101 медицинский работник".

Детали: Степанов отметил, что всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружен у 8617 человек, из которых 586 детей и 1676 медицинских работника.

По словам министра, наибольшее количество медработников, у которых обнаружен коронавирус, зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

За минувшие сутки проведено 5596 исследований методом ПЦР.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области – 52, Закарпатской области (43), и Тернопольской области (42 случая).

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

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