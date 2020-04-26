У Києві за добу коронавірус виявили у 10 медиків

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Неділя, 26 квітня 2020, 11:33

За минулу добу коронавірус у Києві лабораторно пiдтвердили у 29 людей, 10 з яких – медики.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Один випадок за минулу добу – летальний.

Загалом у столиці вже 1188 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Із тих, хто захворів за минулу добу, 15 жінок віком від 27 до 70 років, 9 чоловіків віком від 25 до 70 років, 2 дівчинки – 4 та 12 років та 3 хлопчики віком 4, 10 та 17 років.

 

7 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Пряма мова Кличка: "Я дуже хочу сподіватися, що динаміка захворювання не зростатиме. Що ми зможемо, нарешті, почати запроваджувати послаблення. І місто поступово повертатиметься до звичного життя.

Але дуже важливими будуть наступних два тижні. Щоб у нас різко не збільшилася кількість хворих, я закликаю всіх дотримуватися правил! Потерпіти ще трохи".

Що передувало: Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Київ коронавірус


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