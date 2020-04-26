В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 10 медиков

За минувшие сутки коронавирус в Киеве лабораторно подтвердили у 29 человек, 10 из которых – медики.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Один случай за минувшие сутки – летальный.

Всего в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Из тех, кто заболел за минувшие сутки, 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, 2 девочки – 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Прямая речь Кличко: "Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно будет возвращаться к привычной жизни.

Но очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного".

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

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