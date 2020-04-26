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У ЗСУ вже 38 випадків коронавірусу

Неділя, 26 квітня 2020, 11:52
У ЗСУ вже 38 випадків коронавірусу

У Збройних Силах України за минулу добу зафіксовано ще 1 випадок коронавірусу, загальна кількість зросла до 38.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні".

Деталі: Всього станом на 7 годину 26 квітня в Збройних Силах України обліковано 38 хворих на COVID-19. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки.

Що передувало: Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусЗбройні сили
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