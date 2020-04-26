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В ВСУ уже 38 случаев коронавируса

Воскресенье, 26 апреля 2020, 11:52
В ВСУ уже 38 случаев коронавируса

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован еще 1 случай коронавируса, общее количество возросло до 38.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: Всего по состоянию на 7:00 26 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлено 38 больных COVID-19. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силы
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