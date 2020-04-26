В Ухані з лікарень виписали всіх пацієнтів із COVID-19

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Неділя, 26 квітня 2020, 12:08
Xinhua

У китайському місті Ухань, який був епіцентром поширення коронавірусу, з лікарень виписали всіх пацієнтів із COVID-19.

Джерело: представник Національного комітету з охорони здоров'я Китаю Мі Фен, повідомляє китайське агентство "Сіньхуа"

Деталі: У неділю чиновник заявив, що число госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 в Ухані скоротилося до нуля.

За його словами, такий результат досягнутий завдяки наполегливим зусиллям медичних працівників в Ухані та тих, хто був направлений для допомоги місту в боротьбі з вірусом з усієї країни.

Що передувало: Нещодавно влада Уханю переглянула кількість жертв вірусу на 1290 смертей, таким чином загальна кількість жертв зросла до 3869 осіб, а кількість заражених - до понад 50 тисяч.

Українська правда
Теми: Китай коронавірус


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