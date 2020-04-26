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В Ухане из больниц выписали всех пациентов с COVID-19

Воскресенье, 26 апреля 2020, 12:08
В Ухане из больниц выписали всех пациентов с COVID-19
Xinhua

В китайском Ухане, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19.

Источник: представитель Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн, сообщает китайское агентство "Синьхуа"

Детали: В воскресенье чиновник заявил, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане сократилось до нуля.

По его словам, такой результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен для помощи Уханю в борьбе с вирусом со всей страны.

Что предшествовало: Недавно власти Уханя пересмотрели количество жертв вируса на 1290 смертей, таким образом общее количество жертв возросло до 3869 человек, а количество зараженных - до более 50 тысяч.

Украинская правда

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Темы: Китайкоронавирус
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