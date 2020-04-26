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Київський метрополітен спростував інформацію про можливі дати відновлення роботи

Неділя, 26 квітня 2020, 13:51
Київський метрополітен спростував інформацію про можливі дати відновлення роботи

Київський метрополітен заявляє, що розповсюджена в ЗМІ інформація щодо можливих дат відновлення його роботи не відповідає дійсності.

Джерело: офіційний сайт Київського метрополітену

Дослівно: "Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, розповсюджена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності.

Згідно з Постановою Кабміну, наразі карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжено до 11 травня.

Нагадуємо, що офіційні сторінки київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua та сторінки  тільки у мережах ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert  (зміни в роботі). У нас немає каналу в Телеграм".

Що передувало: У суботу телеграм-канал "Київський метрополітен" розповсюдив інформацію, що метро у Києві відновить роботу в кінці травня, якщо план по виходу з карантину буде дотриманий.

"Українська правда" приносить вибачення за публікацію недостовірної інформації.

Українська правда

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Теми: Київметро
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