Київське метро повідомило, коли і за якої умови відновить роботу

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Субота, 25 квітня 2020, 20:05

Київський метрополітен відновить роботу в кінці травня, якщо план по виходу з карантину буде дотриманий.

Джерело: прес-служба столичної підземки в своєму телеграм-каналі.

Дослівно: "Відновлення роботи метро планується не раніше, ніж на третьому (етапі виходу з карантину - ред.).

Якщо все піде за планом, то етап запуску підземки доводиться на 31 травня ".

Деталі: В рамках проекту виходу з карантину передбачено 5 етапів пом'якшення протиепідемічних заходів, і відновлення роботи метро можливо на третьому етапі: тільки через 30 днів після закінчення карантину.

Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

Українська правда
Теми: Київ метро карантин коронавірус епідемія


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