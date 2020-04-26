Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных датах возобновления работы

671 просмотр
Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:51

Киевский метрополитен заявляет, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности.

Источник: официальный сайт Киевского метрополитена

Дословно: "Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности.

Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные меры, в том числе в отношении метро, ​​продлены до 11 мая.

Напоминаем, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). У нас нет канала в Телеграмм".

Что предшествовало: В субботу телеграмм-канал "Киевский метрополитен" распространил информацию, что метро в Киеве возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.

"Украинская правда" приносит извинения за публикацию недостоверной информации.

Украинская правда
Темы: Киев метро


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 10 медиков 26 апреля 2020, 11:33
Киевское метро сообщило, когда и при каком условии возобновит работу 25 апреля 2020, 20:05
Киевскую клинику уличили в продаже младенцев за границу 25 апреля 2020, 18:49
Все новости
Главные новости
26 апреля. No time to die: В мире 200 тысяч умерших от COVID-19 в Ухане выписали всех больных, в Украине бунт в СИЗО
В конце следующей недели ВР может рассмотреть "кадровые назначения" – Разумков
За сутки в Украине обнаружили почти 500 случаев коронавируса
Коронавирус: США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных за сутки
Все новости
Фото

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

Поиск по сайту
Архив
Весь архів