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Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных датах возобновления работы

Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:51
Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных датах возобновления работы

Киевский метрополитен заявляет, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности.

Источник: официальный сайт Киевского метрополитена

Дословно: "Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности.

Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные меры, в том числе в отношении метро, ​​продлены до 11 мая.

Напоминаем, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). У нас нет канала в Телеграмм".

Что предшествовало: В субботу телеграмм-канал "Киевский метрополитен" распространил информацию, что метро в Киеве возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.

"Украинская правда" приносит извинения за публикацию недостоверной информации.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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