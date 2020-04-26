Киевский метрополитен опроверг информацию о возможных датах возобновления работы
Киевский метрополитен заявляет, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности.
Источник: официальный сайт Киевского метрополитена
Дословно: "Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности.
Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные меры, в том числе в отношении метро, продлены до 11 мая.
Напоминаем, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). У нас нет канала в Телеграмм".
Что предшествовало: В субботу телеграмм-канал "Киевский метрополитен" распространил информацию, что метро в Киеве возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.
"Украинская правда" приносит извинения за публикацию недостоверной информации.