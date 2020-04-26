Україна відновлює авіарейси для евакуації своїх громадян

Посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків на 28 квітня для евакуації українських громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм-Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines", - повідомило посольство на своїй Facebook-сторінці.

Ціна квитка стартує від 5 836 грн. Літак вилетить з аеропорту Арланда у Стокгольмі о 9:00.

Додамо, за ухваленим в середу рішенням КМУ, пасажири-українці, що перетинають кордон, "за умови згоди на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" не підлягатимуть обсервації (ізоляції)"

Україна протягом місяця не евакуювала "застряглих" громадян. 28 березня державний кордон України було закрито. Після 27 березня повернутися в Україну можна лише пішки чи автомобілем.

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