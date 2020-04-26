Украина возобновляет авиарейсы для эвакуации своих граждан

Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщило посольство на своей Facebook-странице.

Цена билета стартует от 5 836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00.

Добавим, в соответствии с принятым в среду решением КМУ, пассажиры-украинцы, пересекающие границу, "при условии согласия на самоизоляцию с использованием сервиса "Действуй дома" не подлежат обсервации (изоляции)".

Украина в течение месяца не эвакуировали "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины было закрыто. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

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