Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження у квітні.
Джерело: пресслужба президента
Пряма мова Зеленського: "Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої".
Деталі: Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.
Президент зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.
Пресслужба повідомляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.
Передісторія:
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- Через тривалі пожежі у Зоні відчуження вже вигоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а це 5% його території.
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.