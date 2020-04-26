Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження у квітні.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої".

Деталі: Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.

Президент зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

пресслужба президента

Пресслужба повідомляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.

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