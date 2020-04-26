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Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

Неділя, 26 квітня 2020, 15:48
Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження у квітні.

Джерело: пресслужба президента, сайт МВС

Пряма мова Зеленського: "Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої".

Деталі: Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.

Президент зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.

 
пресслужба президента

Пресслужба повідомляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.

Разом з тим, пресслужба МВС повідомляє, що орденами "За мужність", "Данила Галицького" та медалями "За бездоганну службу", "За працю та звитягу" 26 квітня нагороджені рятувальники, які наразі ліквідовують пожежі у Чорнобильській зоні та Житомирській області.

Передісторія:

  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Через тривалі пожежі у Зоні відчуження вже вигоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а це 5% його території.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЧорнобильпожежа
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