Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження у квітні.
Джерело: пресслужба президента, сайт МВС
Пряма мова Зеленського: "Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої".
Деталі: Перед цим Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.
Президент зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.
Пресслужба повідомляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.
Разом з тим, пресслужба МВС повідомляє, що орденами "За мужність", "Данила Галицького" та медалями "За бездоганну службу", "За працю та звитягу" 26 квітня нагороджені рятувальники, які наразі ліквідовують пожежі у Чорнобильській зоні та Житомирській області.
22 рятувальники, які борються з пожежами на території країни, отримали державні нагороди 👉https://t.co/rZ0rmKYXqO pic.twitter.com/pZYteaQBpb— МВС України (@MVS_UA) April 26, 2020
Передісторія:
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- Через тривалі пожежі у Зоні відчуження вже вигоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а це 5% його території.
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.