Зеленский наградил спасателей, тушивших пожар в Чернобыльской зоне

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 15:48
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои".

Детали: Перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара.

Президент отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцать тысяч гектаров.

 
пресс-служба президента

Пресс-служба сообщает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, т. в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили Зеленского с ходом ликвидации очагов пожара.

Предыстория:

  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Из-за продолжительных пожаров в зоне отчуждения уже сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.

Украинская правда
Темы: Зеленский Чернобыль пожар


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