Зеленский наградил спасателей, тушивших пожар в Чернобыльской зоне
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле.
Источник: пресс-служба президента, сайт МВД
Прямая речь Зеленского: "Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои".
Детали: Перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара.
Президент отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцать тысяч гектаров.
Пресс-служба сообщает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, т. в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили Зеленского с ходом ликвидации очагов пожара.
В то же время, сайт МВД сообщает, что орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть" 26 апреля награждены спасатели, которые сейчас ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
22 рятувальники, які борються з пожежами на території країни, отримали державні нагороди 👉https://t.co/rZ0rmKYXqO pic.twitter.com/pZYteaQBpb— МВС України (@MVS_UA) April 26, 2020
Предыстория:
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- Из-за продолжительных пожаров в зоне отчуждения уже сгорело 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.