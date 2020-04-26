Зеленский наградил спасателей, тушивших пожар в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои".

Детали: Перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара.

Президент отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцать тысяч гектаров.

пресс-служба президента

Пресс-служба сообщает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, т. в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили Зеленского с ходом ликвидации очагов пожара.

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