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В УПЦ МП заперечили, що у всіх священників Києво-Печерської лаври Covid-19

Неділя, 26 квітня 2020, 20:03
В УПЦ МП заперечили, що у всіх священників Києво-Печерської лаври Covid-19

Речник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент заперечив, що в Києво-Печерській лаврі захворіли всі священники, пояснивши, що російське видання "РБК" його неправильно процитувало.

Джерело: коментар речника УПЦ МП митрополита Климента "Українській правді"

Пряма мова митрополита Климента: "РБК" неправильно мене процитувало, некоректно. Я сказав, що фактично всі, хто захворіли, одужали.

Усі монахи, які є в Лаврі, проходили моніторинг на наявність вірусу (Covid-19 – ред.), самих монахів більше ніж 200, не те, що 100. Але МОЗ дало інформацію, що більше 100 людей мають інфекцію, але ці дані були, здається, 2-3 тижні тому. А на сьогодні практично всі вже одужали, тому говорити, що там сьогодні 100 хворих – це некоректно. У лікарнях залишилося 3-4 людини".

Деталі: Жодних власних даних щодо кількості хворих у Лаврі її речник не має. За його словами, він оперує даними МОЗ.

Нагадаємо: Російське видання "РБК" з посиланням на речника УПЦ МП митрополита Климента написало, що у Києво-Печерській лаврі всі священники заразилися коронавірусом.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваепідеміякоронавірусКиїв
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