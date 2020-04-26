В УПЦ МП отрицают, что у всех священников Киево-Печерской лавры Covid-19

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что в Киево-Печерской лавре заболели все священники, объяснив, что российское издание "РБК" его неправильно процитировало.

Источник: комментарий представителя УПЦ МП митрополита Климента "Украинской правде"

Прямая речь митрополита Климента: "РБК" неправильно меня процитировало, некорректно. Я сказал, что практически все, кто заболели, выздоровели.

Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса (Covid-19 - ред.), самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека".

Детали: Никаких собственных данных о количестве больных в Лавре ее представитель не имеет. По его словам, он оперирует данным Минздрава.

Напомним: Российское издание "РБК" со ссылкой на представителя УПЦ МП митрополита Климента написало, якобы в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом.